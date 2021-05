Arroceros esperan que acuerdos con el gobierno se cumplan

Resaltando que los agricultores en Norte de Santander siempre han tenido la voluntad del diálogo y llegar a soluciones que beneficien a toda la comunidad, los arroceros en esta región recibieron con buenos ánimos los anuncios que fueron entregados ayer por el ministro de Agricultura que permitieron levantar el bloqueo que se mantenía en varios puntos de las vías de esta región de frontera.



Sin embargo, los voceros de este gremio han indicado que ya se habían establecido algunos pactos con el anterior ministro Zuluaga y que muchos de estos no lograron consolidarse durante el transcurrir del periodo gubernamental, por lo que se ha pedido que se busquen los mecanismos para llegar a un feliz término en estos acuerdos.



Vladimir Mayorga líder del gremio arrocero, le dijo a Caracol Radio que esperan que se pueda avanzar lo más pronto posible en los puntos que fueron establecidos en el diálogo con el ministro.



“Nos sentimos satisfechos por haber llegado a este acuerdo pero no deja de generar esa inquietud en el término del tiempo si se podrán llegar a cumplir estos acuerdos, ya que en el gobierno anterior fue como difícil y un poco complicado, pero en pocas palabras estamos satisfecho que el ministro de Agricultura hubiera venido al departamento y que fuera identificado que los arroceros no sólo estamos comprometidos con el sector, sino también con las comunidades pero que no somos ajenos a la situación política del país donde hemos venido generando pérdidas por el cultivo que en ocasiones se nos vuelve insostenible”, dijo el vocero.

Lea además: Vendedores informales anuncian protesta en Cúcuta



Reiteró que estarán vigilantes a todo este proceso para que se pueda cumplir con este pacto, y que se busque la forma para seguir mejorando la competitividad del departamento que está cultivando productos de calidad para todo el país.