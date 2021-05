IDER lanza estrategia para fomentar el deporte y recreación en comunidades

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- lanzará este miércoles 12 de mayo la estrategia “Actívate en el Parque”, orientada a fomentar el deporte y la recreación en las comunidades de diferentes sectores de la ciudad.

Mediante esta estrategia el Instituto busca trasladar la oferta de servicios que normalmente brinda el Centro de Acondicionamiento Físico –CAF- sometido actualmente a un plan de modernización, que limita el acceso de usuarios, por lo que se permitirá a las comunidades hacer prácticas similares, pero en los parques biosaludables, contribuyendo a la conservación de su estado físico, y oportunidades para disfrutar de mejores condiciones de salud.

La inauguración de “Actívate en el Parque” se cumplirá en el parque de Bruselas, a partir de las 7:00 am y contará con la asistencia de la directora del IDER, Viviana Londoño Moreno. En la primera etapa, las actividades se llevarán a cabo los lunes de 5:30 a 7:00 am en el parque biosaludable de La Plazuela y Ciudad Jardín, de 7:00 a 8:30 am en Bruselas. También se desarrollarán los miércoles de 7:30 a 9:00 am en Los Calamares; de 7:00 a 8:30 am en San Francisco; los viernes de 7:30 a 9:00 a. m. en Los Alpes y de 7:00 a 8:30 am en Santa Lucia.

Estos espacios fueron inspeccionados previamente para determinar el estado de las máquinas biosaludables y el flujo de usuarios que reciben, para definir igualmente la implementación de protocolos de bioseguridad, que contemplan un aforo máximo de 20 personas por parque.

En Cartagena existen 45 parques biosaludables que en su mayoría son utilizados por las comunidades aledañas. Las prácticas serán orientadas por el equipo IDER, que brindará asesoría sobre la manera correcta de desarrollar rutinas de ejercicios, supervisión, planes de entrenamiento y su respectivo seguimiento.

El Centro de Acondicionamiento Físico (CAF) del IDER es el gimnasio para deportistas de altos logros, de ligas, clubes y de usuarios. En el centro se brinda asesoría bajo tres metodologías de trabajo: Entrenamiento funcional, Gimnasia de mantenimiento y Gimnasia psicofisica.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La estrategia tiene un ciclo de edades desde los 12 hasta los 90 años. Para inscribirse los interesados deben diligenciar la ficha de inscripción que previamente suministrará el profesor de actividad física del punto, y anexar fotocopia del documento de identidad.