Cali, sin semáforos ni cámaras por las protestas

En una ciudad que no tiene una movilidad fluida debido a las protestas, que tiene a la gente en sus casas, y saliendo apenas a lo necesario, son pocos los vehículos y taxis que uno se encuentra. Además, los que salen se encuentran con las vías vandalizadas; no hay servicio de transporte masivo, porque 47 estaciones de 60 que tiene el MIO quedaron destruidas; hay semáforos que no funcionan y otros están intermitentes, lo que es un riesgo adicional para la movilidad en Cali. Así lo explica el secretario de Movilidad William Vallejo.

Más de 500 señales de tránsito fueron destruidas. Los costos para la ciudad llegan a los 500 millones de pesos y muchos repuestos no están disponibles, por lo que esos arreglos se demorarán. Los agentes de tránsito tampoco están en las calles, porque no hay condiciones de seguridad.

Ante esta situación las autoridades de movilidad de Cali les están pidiendo a sus ciudadanos mucha prudencia a la hora de transitar, para no ocasionar un accidente.

Así permanecen las calles de la ciudad de Cali. Normalizar la movilidad será un tema de paciencia y de recursos que hay que empezar a gestionar.