Investigan muerte de menor estudiante al oriente Cali en primer día de paro

Se trata de Marcelo Ágredo, de 17 años, quien murió en confusos hechos en la tarde de ayer, al oriente de la ciudad de Cali. El joven que cursaba grado noveno, al parecer, lanzó una patada contra un uniformado de la Policía, mientras se adelantan las manifestaciones en ese sector de la ciudad.

Los hechos que son materia de investigación quedaron registrados en varios videos que son virales en redes sociales.

El joven era cuñado de John Valderrama, un patrullero de la Policía, así lo confirmó él mismo en diálogo con Caracol Radio.

"Me encuentro en una situación difícil. Yo llegó ese día después de terminar mi turno, abrazo a mi esposa a quien la encuentro llorando, con el corazón quebrantado y me dijo, un compañero suyo mató a mi hermano, no supe que decir, la abracé y pedí perdón. Me duele en el alma, pues es mi familiar", dijo John Valderrama.

Según la familia, Marcelo no era ningún vándalo cómo ha sido señalado en redes sociales, indican que solo era un adolescente que se encontraba estudiando y dedicado a jugar futbol, que había decidido salir a la movilización juntos a unos compañeros.

"Un día todos fuimos muchachos, rebeldes, muchas veces no hacíamos caso. Él participó de la protesta y desafortunadamente tomó una mala decisión, la de intentar agredir a un Policía y este último reacciona de una forma no acorde. Nosotros tenemos conocimientos en el manejo de este tipo de armas, la manera de usarlas por lo que mi compañero se equivocó y cometió era irregularidad", dijo el patrullero.

John Valderrama agregó que la institución les ha brindado acompañamiento y apoyo. Por lo que estos días, se ha dedicado a la familia y acompañado al padre de Marcelo en todas las diligencias, debido a que, además, hace más de un año, el menor perdió a su madre.

Por su parte, el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, habló del caso e indicó: “Una patrulla de Policía atiende un caso, donde al parecer unas personas guardan elementos hurtados, la Policía va a recuperar y se presentan hechos de violencia. El caso fue puesto a disposición de autoridad competente”.

Según el balance del primer día de paro entregado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no se presentaron personas sin vida, mientrás tanto, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, precisó que se encuentran cuatro casos en investigación de muertes de personas durante las movilizaciones del 28 de abril en la capital del Valle.