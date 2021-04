Terminal de Cali sin servicio de transporte intermunicipal

Debido a los bloqueos intermitentes que se han presentado en las entradas y salidas de la ciudad de Cali La Terminal de transporte se vio obligada a comunicar que no hay servicio de transporte y le pide a la comunidad que no se acerque a las instalaciones, ya que no se tiene claridad en qué momento se regresará a la normalidad.

Antes de asistir, es mejor corroborar con las empresas de transporte si se está prestando ya el servicio y conocer la situación de cada corredor vial, dijo Ivanov Russi, gerente de La Terminal.

Para los gerentes de las empresas transportadoras del todo el país y a las terminales de transporte deben tener en cuenta que Cali se encuentra en una delicada situación de orden público y bloqueo de sus entradas, así que es mejor que, en lo posible, eviten enviar vehículos a la capital del Valle.

Lo que se busca con este aviso es que no se congestionen las entradas a Cali con una cantidad de vehículos de transporte intermunicipal y que se convierta en un problema mayor.

Por último el gerente de La Terminal, hizo un llamado a quienes están bloqueando las vías para que permitan la movilidad vehicular, ya que muchas personas necesitan moverse a sus trabajos o hasta citas médicas de un municipio a otro, además de las afectaciones económicas que se generan.