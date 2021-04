Personeros en el Catatumbo suspenden atención presencial

La Federación Nacional de Personarías emitió un comunicado en donde informó que todos los despachos en Colombia suspenden las actividades presenciales, y sólo prestarán sus servicios de manera virtual para no afectar los Derechos Humanos y fundamentales de las personas que se atienden en estas oficinas.



Esta situación está motivada por la negativa de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que no han atendido a las víctimas del conflicto armado durante el año 2020 y lo corrido del 2021 debido a la pandemia, siendo las personerías las únicas entidades que continúan prestando este servicio.



Juan Gabriel Peñaranda Archila Personero de Sardinata y presidente de la asociación de estos en la zona del Catatumbo, le dijo a Caracol Radio que Acatarán la disposición entregada por la Federación Nacional y sólo prestarán el servicio por los medios tecnológicos establecidos y poder recepcionar las denuncias de víctimas y desplazados.



“Desde la Asociación de Personeros del Catatumbo tomamos la decisión de sumarnos a la iniciativa de la Federación de cerrar nuestras oficinas al público y reiniciar nuestras labores de manera virtual por dos razones principalmente, la primera es por el tema de la pandemia y el riesgo que sigue siendo el COVID-19, las personerías municipales de todo el país son las únicas instituciones de que desde que inició el tema de la pandemia no han cerrado su atención al público, y en segundo lugar por los incumplimientos y la falta de atención del gobierno nacional hacia las Personerias que vienen funcionando siempre con el mismo presupuesto, de manera un anime decidimos cerrar y trabajar desde la virtualidad”, dijo el personero.

Reiteró que una atención presencial la realizarán sólo en casos especiales y prioritarios que sean establecidos durante la actual pandemia del COVID-19 que se ha propagado en toda la región.