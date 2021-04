EPM tiene diferentes planes para garantizar continuidad de Hidroituango

En un comunicado a la opinión pública, Empresas Públicas de Medellín informó que no es sujeto de embargo de cuentas por parte de la Contraloría General de la Nación. Esto, luego de que se conociera esta medida contra la firma Integral S.A., interventora del proyecto Hidroituango.

Este es el comunicado de EPM

EPM se pronuncia sobre información que circula en medios de comunicación el día de hoy:

En medios de comunicación se ha informado que, a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables.

EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle aseguró en su cuenta de Twitter

"Contraloría ha embargado cuentas de algunos contratistas de Hidroituango en el marco del proceso de responsabilidad fiscal. Desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios. #VerdadHidroituango"