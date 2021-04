Buscan delincuentes que golpearon y robaron a madre de concejal de Cali

Las autoridades en Cali buscan a los delincuentes, quienes después de golpear a la madre del concejal Fernando Tamayo, le robaron sus pertenencias.

Este hecho se registró en la residencia de la madre del concejal, localizada en el corregimiento de la Buitrera al sur de la ciudad.

La madre del concejal se encontraba cerca de la casa y al escuchar que se activó la alarma de seguridad, regresó, en ese instante la mujer encuentra a tres hombres robando, al verse descubiertos la persiguieron en la casa y la agredieron físicamente con bofetadas y patadas.

Indignado el concejal Tamayo, narró los hechos, en los que fue atacada su madre de 75 años:

Al parecer los hombres armados llegaron a bordo de dos motocicletas y tras golpearla y ultrajarla procedieron a llevarse joyas, cerámicas, su celular y otros objetos de valor.

El pasado 19 de enero el edil fue asaltado por un sujeto cuando se encontraba en compañía de su esposa en el barrio Granada, “Esta situación refleja la inseguridad que desde tiempo atrás vive cali, lo que demuestra que la ciudad está en manos de los delincuentes”, dijo el concejal Fernando Tamayo

Su propuesta es sacar el ejército a las calles "la policía hace un esfuerzo mayúsculo, pero no tenemos suficiente policía y no sabemos para qué sirven las cámaras. Cali es una ciudad demasiado violenta y no hay demasiados policías, se debe sacar el Ejército a las calles".