En Santander no habría aspersión con glifosato

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que el Gobierno Nacional no tendrá que llegar al departamento con la fumigación con glifosato porque actualmente son pocas las hectáreas de cultivo de coca que se registran en esta región.

Explicó que la idea, para no hacer uso de este método, será erradicar los que quedan de manera manual con el trabajo de los uniformados del Ejército y el Batallón Reyes.

El gobernador manifestó que en el primer semestre del 2021 esperan declarar a Santander libre de cultivos de coca, sin embargo, el Gobierno Nacional tiene agendado al departamento dentro de los 14 en Colombia en donde se va a asperjar con glifosato.