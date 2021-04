Cocam rechaza decreto de aspersión con glifosato

Las comunidades del Catatumbo desde la coordinadora nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana Cocam en Norte de Santander rechazaron el proyecto que reanuda la aspersión con glifosato en el país.

Wilder Mora presidente de esa agremiación dijo a Caracol Radio que “esta decisión que ha tomado el gobierno es un insumo más a la guerra y no a la búsqueda de la paz y nos preocupa que esto sea un detonante de situaciones complejas en la región”.

Y agregó que “el Estado no ha entendido que esta situación para nosotros es de supervivencia, no tenemos como subsistir acá no hay inversión social, no hay programas de sustitución y a eso le apostamos nosotros”.

Explicó que “desafortunadamente las propuestas que han presentado para programas de atención al campesinado se han quedado solo en promesas”.

Indicó finalmente que esto podría desencadenar en más problemas, violencia y situaciones que agudizarían el conflicto en la región”.