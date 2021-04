Tratan de manchar mi buena honra: nuevo gerente de EPM

Alejandro Calderón, nuevo gerente de EPM, ofreció este lunes algunas respuesta sobre los cuestionamientos que surgieron desde su nombramiento en ese cargo, que fue anunciado el pasado 5 de abril por el alcalde Daniel Quintero.

En su primera atención a medios, el funcionario insistió en que todos sus títulos son válidos, que algunos ya se encuentran convalidados en Colombia y otros en proceso de convalidación; dijo que no existe ninguna inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses por su participación en negocios privados, incluyendo algunas firmas registradas en Panamá; y agregó que las críticas y los cuestionamientos son ataques políticos que tratan de manchar su buena honra.

“Me parece reprochable que personas traten de manchar la dignidad y buena honra de mi persona, sobre todo, si tenemos en cuenta que en las condiciones actuales de esta ciudad el nombramiento del gerente de EPM o de cualquier persona iba a generar un importante debate político”, dijo Calderón.

En relación con sus títulos de posgrado, el gerente reiteró lo que ya había dicho EPM en un comunicado del domingo y reconstruyó el paso a paso de sus estudios en Francia y en la Universidad de Harvard. Sin embargo, no respondió a la pregunta de por qué EPM referenció en por lo menos dos oportunidades que sus estudios en la Universidad de California correspondían a una especialización, si él mismo reconoció que se trató del último año de su maestría en Francia.

“Yo en mi proceso de selección no incluí una especialización en California. Yo cursé un año de estudios en la Universidad de California en el marco del programa de magister de la universidad de Francia”, dijo el gerente.

Y en cuanto a su papel en paralelo como representante legal de la firma C&C Gold, primero como vicepresidente de Finanzas financiero y ahora como gerente general de EPM, dijo que desde febrero, cuando empezó el proceso de selección del nuevo gerente, comenzó los trámites para dejar esa representación legal

Sin embargo, insistió en que no existiría ningún impedimento para mantener sus negocios privados aun en esa posición directiva. Sobre este tema, el nuevo gerente no recibió por parte de su equipo de comunicaciones y por tanto no se refirió a otra pregunta remitida por Caracol sobre por qué si no existe ninguna irregularidad, apenas el jueves radicó el trámite de cesión de la representación legal ante la Cámara de Comercio de Bogotá. A lo que se suma que la página web de esa sociedad, donde aparecía su perfil como parte del equipo de trabajo de C&C Gold, dejó de funcionar justo cuando varios medios empezaron a indagar sobre el tema.

El gerente, eso sí, afirmó que su interés en dejar esa representación legal, pese a no estar obligado, obedece a algunos de los temas que tendría que empezar a tratar como gerente y a su interés de no asumir obligaciones por una empresa que, aseguró, se encuentra inactiva.