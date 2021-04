Víctima de violación llevaba 4 días sin poder bañarse por falta de exámenes

Así lo dio a conocer la Casa de La Mujer, un colectivo feminista que trabaja por los derechos humanos de las mujeres y quienes indicaron que, en la Clínica San Luis Suárez de Soacha, una mujer llamada Jenny Hernández después de que fue violada el pasado 6 de abril paso 4 días sin una habitación y sin que le practicaran las pruebas forenses completas, lo que le imposibilitaba bañarse o asearse

“A ella le decían que no se podía bañar porque todavía le faltaban dos pruebas, pero que era porque no había personal capacitado para hacerlas y la clínica la tenía en observación, pero sin una habitación… Famisanar después de 4 días no ha autorizado el traslado en salud… el hospital eso sí, le hizo los exámenes correspondientes al sistema de salud pero faltaba esas últimas pruebas y lo que nos preguntamos es ¿por qué después de 4 días no autorizaba el traslado? Eso es algo que se debe de hacer de inmediato“, dijo Liliana Silva abogada de la Casa de La Mujer.

Es importante indicar que, el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal ordena que cuando un Hospital o Clínica público o particular da entrada a una persona que se le hubiera causado daño en el cuerpo o en la salud debe dar aviso inmediato a la dependencia de Policía judicial más cercana o a la primera autoridad.

Respecto a esto, agregó la abogada Liliana.

" Ninguna de las autoridades hizo lo que debía y sometieron a esta persona a una espera inhumana e indignante. Aun desconocemos si esta espera pudo haber afectado el material probatorio", dijo.

Esto fue lo que respondió Famisanar en un principio:

Sentimos lo sucedido, para nosotros es muy importante brindarte el mejor servicio. Por favor escríbenos por interno y cuéntanos que podemos hacer para mejorar tu experiencia. — Famisanar (@EPS_Famisanar) April 9, 2021

Caracol Radio habló con Jenny quien relató lo sucedido ese 6 de abril.

“El martes 6 de abril yo iba para mi trabajo más o menos a las 5 de la mañana, cuando un sujeto me quería robar y supongo que no satisfecho con el robo me violó. Yo le rogué y le dije que le conseguía plata donde sea pero no valieron mis lágrimas y súplicas, de igual forma lo hizo… mi mamá me llevó hasta la clínica donde he tenido que pasar momentos más complicados por esta larga espera donde nadie me ha ayudado”, dijo.

Sin embargo, hacia las 3 de la tarde Jenny nos contó que la Fiscalía llegó hasta la clínica donde los médico forenses encargados le harán las últimas pruebas. Así mismo desde Famisanar expresaron que "la Fiscalía y Medicina Legal expresó que iban a hacer la prueba en el Hospital, aunque no hubiese orden. En este momento ya le practicaron la prueba forense y están hablando con la Policía. Famisanar se contactó y dijeron que van a tramitar un traslado".

Finalmente aseguró que “ira hasta las últimas instancias jurídicas” para que este hecho no quede en la impunidad.