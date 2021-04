Médico denuncia que por error en plataforma no se ha podido vacunar

El médico Edgar Leonardo Higuera denunció en Caracol Radio que un posible error en la digitación de la plataforma de vacunación ha impedido que se vacune contra el COVID-19 en el área metropolitana de Bucaramanga.

Indicó que lleva más de un mes solicitando a su EPS la aplicación de la primera dosis de Pfizer ya que hace parte de la primera etapa y está priorizado en el portal Mi Vacuna, sin embargo, en los registros de su EPS aún no aparece en la lista de vacunación.

"Desde finales de febrero la IPS donde trabajo me mandó la certificación de que estoy priorizado en Pisis para ser vacunado en la primera etapa, pero me he acercado a Sura, que es mi EPS, y me dicen que no aparezco en su base de datos que me toca esperar por ahí hasta la tercera o cuarta etapa", agregó.

Higuera Duarte dijo que es urgente la inmunización porque es médico del área de consulta externa y medicina laboral en una clínica de Floridablanca y presenta comorbilidades como hipertensión y asma.

La EPS Sura ha dicho que el médico no está priorizado en la primera etapa de vacunación en su base de datos, posiblemente porque su IPS aún no lo ha inscrito en la plataforma Pisis.

"La IPS para la cual trabaja es la encargada de registrarlos en el portal. Esto es obligatorio para que pueda aparecer en nuestra base de datos del personal médico priorizado", dice la EPS.