Autoridades piden respeto por los protocolos de bioseguridad

Funcionarios del grupo de bioseguridad de la alcaldía de Cúcuta realizaron acciones preventivas en establecimientos comerciales e iglesias de Cúcuta con el propósito de verificar aglomeraciones.

Un caso que llamo la atención y generando polémica se vivió En la iglesia San Luis Gonzaga, donde se solicitó al sacerdote que evitara que los feligreses se aglomeraran, lo que desencadeno en un cruce de palabras entre funcionarios y feligreses.

En un video que circula en redes sociales feligreses expresaron duros cuestionamientos contra los funcionarios de la alcaldía.

“ustedes no saben lo que están haciendo, porque no se van para las discotecas, porque no se van para los huecos, ustedes no conocen el temor del señor”. Expreso uno de los feligreses en medio de la situación.

Al respecto el secretario de desarrollo económico de Cúcuta, Sergio Maldonado explico que, “este trabajo que se llevó a cabo el viernes santo, era de acompañamiento y socialización del decreto con los líderes religiosos, en este caso con el párroco de la iglesia de San Luis y quien decide ante la aglomeración externa de un gran número de feligreses, dar por terminada la celebración religiosa”.

El vocero de la alcaldía advirtió que esta situación pone en consideración de la responsabilidad del cumplimiento de medidas de bioseguridad y que en ningún momento se hizo ningún cierre de la iglesia.