Jarillón para el rescate de los mineros está cerca de terminarse

El ingeniero William Lozano de la Agencia Nacional de Minería, indicó que actualmente están excavando un pozo de 18 metros de profundidad en el terreno donde se encuentran 11 trabajadores atrapados en una mina de oro en Neira -Caldas, con el objetivo de agilizar la evacuación del agua.

Acerca del jarillón que se construye para evitar que el río Cauca siga entrando a la estructura, afirmó que avanza en un 80 por ciento ya que solo faltan algunos detalles en su parte central.

En el lugar fue necesario perfilar con las máquinas retroexcavadoras un talud que presentaba inestabilidad, por los riesgos de caída de material durante la noche de este miércoles 31 de marzo.

Agregó que mientras no llueva intensamente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca no sé presentarían crecientes significativas, por lo cual no se verían afectados los trabajos de adecuación del terreno y drenaje del agua.

