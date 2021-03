No me estoy escondiendo: hombre señalado de raptar niña en Punta Canoa

Continúa la búsqueda de Alexandrith Sarmiento Arroyo, la menor que desapareció cuando paseaba en motocicleta con su tío en Punta Canoa.

Caracol Radio dialogó con Wainner Ayola, el pariente de la menor señalado como presunto responsable de su desaparición, quien manifestó que en ningún momento ha estado escondido, y por el contrario, junto con su abogado han colaborado a las autoridades para establecer el paradero de esta mujer.

"Yo parqueo la moto y ella dice que se va a bañar, le digo que me espere, que voy a hacer una necesidad cuando regreso no la encuentro. Yo también la estoy buscando porque el más beneficiado de que la niña aparezca soy yo. No es como dice el papá, como dice la mamá que yo le hice algo, no, a esa pelaita la quiero como una hija", indicó Ayola.

Por el momento, siguen los operativos por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, quién asegura que ya hay pistas sobre el caso.