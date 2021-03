Defensa de ocañero a punto de ser extraditado asegura que es inocente

El ELN en un comunicado negó su vinculación.

El abogado que representa al ocañero José Gabriel Álvarez Ortiz que está a punto de ser extraditado pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar el caso antes de tomar una decisión frente a los señalamientos que se le hacen como integrante del ELN pedido por las autoridades norteamericanas.

Miguel Prada dijo a Caracol Radio que “las autoridades de los Estados Unidos pidieron pruebas y el gobierno colombiano no las ha enviado, por lo tanto, no las tienen, no sé qué está pasando con nuestra justicia”.

Explicó que “a él lo señalan de ser la persona que paga y lleva la droga, pero hemos presentado todos los recursos y la tramitología de este país sigue pasando factura”.

“Hoy en día cualquier persona que sea solicitada por un gobierno termina siendo extraditada sin pruebas legales que sustenten. La Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en una notaría”, dijo el jurista.

Finalmente señaló “mi cliente está pagando una injusticia, un hecho que no cometió”.