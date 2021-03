El 'Tino' Asprilla, víctima de la delincuencia en el norte de Bogotá

A través de redes sociales, en un video, el exjugador de la selección Colombia Faustino 'tino' Asprilla contó cómo le hurtaron algunas pertenencias en en norte de Bogotá, más exactamente en el Parque de la 93.

"Me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire como quedó esto, vea. Un minuto me demoré, entre al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso",, dijo el jugador.

A su vez, en el video Asprilla mostraba el vidrio de una de las puertas traseras de su camioneta totalmente destruido.

Pero este no fue el único caso en el norte de Bogotá en el que una personalidad fue hurtada este jueves 18 de marzo, ya que el periodista William Calderón también fue hurtado en el norte de Bogotá.

"Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad", escribió el periodista.