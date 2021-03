Bogotá superó las 100 mil personas mayores de 80 años vacunadas

Hoy en Bogotá comenzó una nueva jornada vacunación ahora con la metodología del pico y cédula donde los días pares - podrán asistir sin agendamientos previos- las personas mayores de 80 años que su cédula terminen en 0-2-4-6-8, los días impares como el 17 de marzo podrán asistir las personas cuya cédula terminen en 1-3-5-7-.

Por eso, Caracol Radio recorrió algunos puntos de vacunación donde los acompañantes de los adultos mayores estuvieron muy pendientes tomando fotos y videos del proceso de vacunación a sus seres queridos.

"Yo vine acompañar a mi mamá que tiene 89 años, muy pendientes para que la vacune como debe ser, yo tome fotos y hasta videos... Es que eso ya ha pasado en otras ciudades, que los pinchan pero no tiene nada la jeringa... entonces por eso es mejor prevenir que lamentar", aseguraron.

Respecto a esta jornada habló el secretario de salud Alejandro Gómez, quien aseguró que hoy la ciudad superó hoy las 100 mil vacunas a los adultos mayores de 80 años.

"Es una gran alegría decir que de 170 mil adultos mayores de 80 años a hoy, ya tenemos más de 100 mil que recibieron la primera dosis de Sinovac", anunció.

Es importante aclarar que los adultos mayores que ya tienen la cita previa para su vacunación, deben esperar hasta esa fecha sin preocupaciones.

"Si usted ya fue agendado adecuadamente a su cita tranquila tranquilo, no va a tener ningún problema, no importa que su cédula no coincide, el tema del agendamiento lo seguimos respetando", dijo.

Así mismo, el secretario aseguró que hoy en la madrugada llegaron a la capital del país más de 16 mil biológicos tipo Pfizer que garantizan la segunda dosis de vacuna a los profesionales de la salud.