'Pico y cédula' para que mayores de 80 años sin cita se vacunen esta semana /

El secretario de Salud de Bogotá Alejandro Gómez, anunció que a partir de (mañana martes 16 de marzo y hasta el domingo 21) habrá pico y cédula para que los mayores de 80 años que no han sido contactados por su EPS para recibir la vacuna contra la COVID-19 lo hagan de manera gratuita en la IPS o puesto de vacunación más cercano.

"Mañana todos los señores y señoras mayores de 80 años que aun no han sido vacunados podrán acudir, de acuerdo al último número de su cédula, a las IPS de su red típica vacunadora o la más cerca de consulta y podrán ser vacunadas sin ningún costo", explicó el secretario de Salud.

Los puestos de vacunación estarán habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los días martes, jueves y sábado podrán ir los adultos mayores de 80 años con cédula terminada en número par. miércoles, viernes y domingo le corresponde a los documentos impares.

Le puede interesar:

Esta metodología de vacunación será únicamente para quienes aún no han sido contactados o quienes no han podido concretar una fecha de vacunación que se ajuste a los horarios de los cuidadores. "Durante toda la semana vamos a estar con esta metodología de 'pico y cedula'. Si usted ya tiene su agenda, no se preocupe cúmplala en el día, sitió y hora en el que le fue programada", añadió Gómez.

Se espera tener a toda la población mayor de 80 años en Bogotá vacunada el próximo domingo para avanzar con el siguiente grupo poblacional.