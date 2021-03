Concesión Vial de Cartagena ausente en debate sobre peajes

El Concejo Distrital de Cartagena recibió al Contralor Distrital, Freddy Quintero, a la Directora del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, Johanna Gaitán, al delegado de la Contraloría General de la República, Gabriel Jurado y al delegado de la Procuraduría General de la Nación, Jairo Rodríguez, con el fin de definir y aclarar la situación de los peajes internos de la ciudad.

La Concesión Vial y Edurbe se excusaron ante la corporación por no asistir a la sesión. El primero, argumentando que no tienen calidad de servidores públicos, por tanto no pueden ser requeridos, pues no se encuentran dentro de las personas llamadas a atender citaciones del Concejo de Cartagena, debido a que es una persona jurídica de derecho privado.

Y el segundo argumentando incapacidad médica de la gerente, sin embargo, Edurbe dio respuesta a los interrogantes mediante un oficio radicado el 8 de marzo.

Los Concejales proponentes (César Pion del Partido de la U, Carlos Barrios de Cambio Radical y Javier Julio Bejarano de la Coalición Alternativa de Cartagena) manifestaron no aceptar la excusa del gerente de la Concesión Vial, argumentando y citando el artículo 26 de la ley 1617 en su numeral décimo “Atribuciones y Competencias del Concejo”: es competencia del Concejo vigilar la ejecución de los contratos del Distrito.

Carlos Barrios, concejal de Cambio Radical, expresó que “el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 dentro de las atribuciones de la corporación son revisar las concesiones que estén vigentes y que se vayan a dar a futuro, norma que también está soportada en el acuerdo 016 del año 2015, dentro de las competencias del Concejo para revisar toda actividad de las concesiones que estén vigentes en el Distrito de Cartagena y norma también respaldada por el acuerdo 014 del año 2018, en su artículo 5, numeral 10”.

De igual forma, se puso a consideración de la plenaria las excusas presentadas por la Concesión Vial y Edurbe, sobre las cuales 18 concejales votaron negativamente y solo la Concejala Claudia Arboleda del partido MIRA, aceptó las excusas.

Siguiendo con el orden del día, el contralor Distrital, Freddy Quintero, manifestó que desde el año 2017 se realizó la auditoría al contrato de Concesión Vial, donde se determinó que la TIR se había cumplido y existía un excedente por parte de la concesión y que como es sabido, en la actualidad la Contraloría General de la República es quien tiene la palabra en este proceso, sin embargo, son vigilantes y han venido haciendo seguimiento, actualizando las informaciones, cifras, y esperando los resultados de la Contraloría General de la República.

Por su parte, el delegado de la Contraloría General, Gabriel Jurado declaró que se está tratando de establecer el valor de un posible detrimento patrimonial derivado de unos cálculos que se hicieron, donde desde 2015 podría haberse completado la Tasa Interna de Retorno y agregó: “Este es un proceso primario de responsabilidad fiscal que está en etapa probatoria y que busca establecer quiénes son los responsables, el contralor ha pedido celeridad pero no puedo decir que serán tres meses, seis meses o nueve meses, sin embargo la Unidad de Anticorrupción está acelerando la recolección de pruebas que permitan evacuar este proceso.”

La directora de Valorización Distrital, Johanna Gaitán Álvarez, en la presentación de su informe expresó que la supervisión del contrato de Concesión Vial la tiene Edurbe y no Valorización Distrital. Y que además el último informe que recibieron de Edurbe fue en septiembre de 2020, y sólo hasta el lunes 8 de marzo llegó un nuevo informe, por lo tanto requería de tiempo para analizar de fondo los datos y poder pronunciarse al respecto.

En sesión informal se escuchó a los miembros del comité No más Peajes, quienes expresaron su respaldo al Concejo de Cartagena con respecto a la suspensión del contrato de la Concesión Vial.