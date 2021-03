VIDEO: El particular mensaje de Empas a las mujeres en su día

Mujeres, la canción de Ricardo Arjona suena de fondo; trabajadores de distintas áreas de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas hacen la mímica y se mueven en un video que fue el mensaje institucional de la organización en el Día Internacional de la Mujer.

La pieza de 29 segundos aparece en las redes sociales de la empresa de servicios públicos. Causó todo tipo de comentarios. Unos daban crédito al modo particular e ingenioso de felicitar a las mujeres el pasado 8 de marzo, en tanto que otros aseguraron que fue una pésima idea.

"No tiene segundo de desperdicio, es que no da ni rabia, es como una pena ajena toda indescriptible. Ay no, cómo ninguno de esos arrítmicos pensó que no era una buena idea", escribió @MrCulebra.

Otra tuitera, @JuliethBlues expresó: "Ayuda, saquenme de aquí. No puedo más con estás muestras de folclore autóctono".