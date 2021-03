Alcalde de Cali con síntomas de COVID-19

En las últimas horas el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, publicó en su cuenta de Twitter que tiene algunos síntomas por coronavirus.

"Tengo fiebre de 38.6, falta de aire, malestar general, escalofríos, mareo y tos. He decidido ingresar en aislamiento estricto, mañana me realizaré prueba para Covid. No quisiera tener la manifestación severa". Manifestó el alcalde en su cuenta.

Se espera entonces que en las próximas horas se realice la prueba que confirme o no no el contagio. Cabe resaltar que en los últimos días el mandatario ha acompañado jornadas de vacunación con adultos mayores y con los habitantes de calle. Además de sostener reuniones con su equipo de trabajo.

Entre tanto la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldan, también permanece aislada en su vivienda tras un diagnóstico positivo para COVID.