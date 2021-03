Cerro Matoso, comprometido con el bienestar y desarrollo de la gente

El éxito de estas iniciativas se puede ver reflejado en la transformación social y profesional de los trabajadores. Este es el caso de muchos cordobeses, quienes han vivido su propia transformación y han sido testigos del mejoramiento de su calidad de vida gracias a la labor que desarrollan en la empresa minero-industrial Cerro Matoso. A esta le atribuyen el cumplimiento de muchos de sus sueños, como dedicarse a lo que les gusta, tener una casa propia y digna, poder brindarles educación escolar y profesional a sus hijos y acceder a servicios de salud oportunos y de calidad, entre otros.

María Isabel Causil, pertenece a la comunidad de Centroamérica e ingresó hace más de dos años a trabajar en la empresa como técnica de control de calidad. “Mayo”, como la conocen en su comunidad, estudió soldadura gracias al patrocinio acordado en la consulta previa en 2015 en el marco del proyecto del tajo La Esmeralda. Además, gracias a su trabajo en la compañía hoy cuenta con una vivienda digna para ella y sus hijos. “Yo nunca imaginé estar contando esta historia. Yo he vivido el buen relacionamiento entre la empresa y las comunidades, y la contribución al desarrollo de la región del Alto San Jorge que esta ha traído. Gracias a Cerro Matoso por la oportunidad de tener un trabajo y poder disfrutar el valor de la unidad con su equipo de trabajo”, afirma María Isabel.

Cerro Matoso está comprometido con el crecimiento y desarrollo de sus empleados y familias. Por ello, les brinda importantes beneficios en salud, educación, vivienda, auxilios y préstamos que transforman positivamente su calidad de vida. Por ejemplo, la empresa cubre en promedio el 80% del valor de la prima de medicina prepagada para el trabajador y su grupo familiar básico, y a través de sus programas de salud otorga una atención a más de 5.100 personas de manera integral y permanente. Asimismo, brinda atención básica y especializada a través de una clínica con tres sedes para trabajadores y familiares, en donde se realizan más de 35.000 atenciones en salud cada año, destacándose considerablemente en la pandemia como una entidad que apoya a las demás IPS del municipio de Montelíbano.

En materia de educación, Cerro Matoso contribuye a la educación y formación de sus trabajadores y en especial la de sus familias. Solo el año pasado, más de 350 jóvenes, hijos de empleados, cursaron sus estudios universitarios gracias a las becas entregadas por la empresa.

Alfredo Noreña, operador de maquinaria pesada en la unidad de Operación Mina y quien lleva 9 años siendo parte de la familia Matosera, destaca que su trabajo “ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto personal como laboralmente. Me siento muy agradecido ya que gracias a la empresa he podido darles una buena educación a mis dos hijas y como resultado son profesionales, egresadas de una buena universidad. Me siento orgulloso ya que una de mis hijas está culminando sus prácticas empresariales en Cerro Matoso, lo cual le aportará mucho a su experiencia laboral para un futuro”.

Por otra parte, promover entornos saludables en el trabajo para sus empleados es uno de los objetivos de Cerro Matoso y, para ello, desde hace cinco años implementó el programa “Viva Saludable” con el cual busca promover hábitos saludables y de entornos de trabajo seguros, buscando mejorar la calidad de vida de los empleados, dentro y fuera de la operación bajo tres líneas de acción: actividad física, nutrición y otros hábitos saludables.

Durante el año 2020, dadas las restricciones impuestas por el COVID-19, la empresa trabajó por mantener la salud mental y el bienestar físico, social y emocional de las personas. Para ello desarrolló, entre otras actividades, el Reto Viva SanaMente, con sesiones de meditación y respiración guiada, en el que participaron cerca de 600 trabajadores y familiares, así como brindó apoyo psicosocial para el manejo de emociones con más de 650 llamadas de soporte y seguimiento.

Para Cerro Matoso es muy importante impactar positivamente con cada iniciativa tanto dentro como fuera de su operación, ya que un buen ambiente laboral y condiciones de vida favorables hacen un empleado feliz, empoderado y productivo, el cual genera oportunidades y bienestar también para sus familias. “Crear oportunidades de trabajo para las comunidades y los cordobeses que les permitan desarrollarse, crecer personal y profesionalmente y cumplir sus sueños es el motor que nos impulsa día a día y es un aporte muy importante que hacemos para el desarrollo de la región” afirmó Honorio Castañeda, gerente de Recursos Humanos de Cerro Matoso.