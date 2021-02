Claudia López ya se retractó de comentario sobre Peñalosa

Siguiendo las ordenes del juzgado 36 de pequeñas causa y competencia múltiple de Bogotá, la alcaldesa Claudia López se retractó esta noche en el programa Calle a Calle de Canal Capital por un señalamiento contra el exalcalde Enrique Peñalosa.

El comentario que hizo la alcaldesa en una entrevista con Revista Semana fue: “A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete...",

"Yo quiero decir con absoluta claridad que ese, no es el sentido de mi comentario y si así se entendió yo lo corrijo me retracto, pues es no es el sentido. No estoy diciendo que él tenga una empresa, ni que sean sus buses, sus troncales, ni en el sentido de que él las venda directamente y se beneficie... La discusión es, sobre ese modelo de Transmilenio de troncales como la Caracas ¿eso es lo que tiene que seguir tenido Bogotá? no, lo que tenemos que hacer es expandir la red de Metro, esa la discusión ", dijo.

Y fue en menos de 48 horas que la alcaldesa Claudia López se retracto sobre este comentario,