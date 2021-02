Aumentan contagiados en cárceles de Santander

Aumentan los casos de coronavirus en las cárceles de Santander y aparecen nuevos rebrotes del virus en centros penitenciarios donde se había superado.

Es el caso de la cárcel del Socorro donde según el abogado penalista Hernando Mantilla, la situación se había supuestamente controlado, sin embargo, actualmente el Inpec reporta 6 nuevos contagios.

O la cárcel de Palogordo en Girón donde esta semana la cifra de contagiados se eleva a 14.

Lea también:

Reiteró que esto refleja que la situación no solo no se ha sabido manejar con la llegada de detenidos de otras cárceles, sino que ahora las pruebas de coronavirus son insuficientes para evitar los contagios masivos.

"¿Qué pasa con las pruebas? Aún hacen falta más de 2 mil y si hay a quienes se le comprueba el virus, los meten en una celda que pasen los 14 días, pero el resto lo propaga porque no se hace nada con ellos.

Le puede interesar:

En las penitenciarías de Santander, hay más de 5 mil internos, de los cuales el 59% ha recibido la prueba del COVID-19.

El abogado se mostró positivo frente al anuncio del gobierno de Santander sobre el inicio de la vacunación a adultos mayores en las penitenciarías, sin embargo, llamó la atención sobre la realización de pruebas PCR en las cárceles y los cercos epidemiológicos que se realizan allí y que no están sirviendo para contener el virus.