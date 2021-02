En firme fallo a favor de la elección de la Concejal Adriana Arango

La Concejal por el Partido Verde, Adriana Arango, expresó su satisfacción por el fallo dado a conocer por el Tribunal Administrativo de Caldas, que certifica su curul en el Concejo de Manizales, tras una denuncia interpuesta por Jhon Alexander Rodríguez por inconformidad en el conteo de unos votos, quien también estaba disputando un puesto como corporado por el mismo partido político.

Dijo que, "la verdad que estamos muy contentos y satistefechos con esta decisión que tomó el Tribunal, lamentando que no todos puedan ser ganadores. Con el compañero que yo me estaba disputando esa curul del mismo partido que desafortunadamente no alcanzó a llegar, pero toca enfrentar esa situación", dijo la corporada.

Y recordó que, “como lo explicó el delegado de la Registraduría Nacional en Caldas, Enrique Rafael Ortega Loaiza en ese momento, correspondió como lo ordena la normatividad vigente en este caso, el código electoral en su artículo 183, que manifiesta que cuando hay empate entre candidatos, se resuelve mediante sorteo, en esa situación, la balota la sacó el señor agente del Ministerio Público que los acompañó durante todo el proceso y efectivamente entre Jhon Alexander Rodríguez y Adriana Arango, terminaron sacando la balota que favoreció a esta última y en consecuencia, la Comisión Escrutadora Departamental me declaró concejal electa de Manizales”, puntualizó la señora Arango.

Por último, manifestó que desde el Concejo se ha realizado la tarea juiciosa de hacer control politíco, en temas de relevancia para la ciudad y que beneficien a los ciudadanos.