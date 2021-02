Vacunas de Johnson & Johnson podrían ser aplicadas en el Catatumbo / ()

Las autoridades en Norte de Santander continúan verificando la capacidad de respuesta que tiene el personal médico, la cadena de frío y la logística que será de vital importancia para liderar este proceso.

En zona apartadas como el Catatumbo, los campesinos podrían ser inmunizadas con la vacuna de Johnson & Johnson, ya que consta de una sola aplicación y sería más práctica por las situaciones de orden público dificultad y accesibilidad de la zona.

Nelson Arévalo es uno de los pacientes del proceso experimental de Johnson & Johnson aseguró a Caracol Radio “hemos venido participando de este proceso experimental, lo bueno de esta vacuna es que es una sola dosis y no necesita esa refrigeración que requiere la vacuna de Pzifer, ésta es a menos 8 grados, se puede transportar más fácil y es más exequible a las comunidades apartadas como en el Catatumbo”.

“Tengo tres meses desde que me aplicaron la vacuna, resulté positivo para anticuerpos Covid, no he presentado ningún síntoma y esperamos que se pueda aplicar masivamente para que las comunidades tengan este beneficio”. Señaló

Las autoridades en el departamento son garantes y vigilantes de que se cumplan todas las directrices emanadas desde el gobierno nacional para una inmunización de los habitantes del departamento y, de esta manera, ejercer un mayor control en los contagios por coronavirus.