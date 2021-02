Interponen denuncia por oficio a paciente que agredió a personal médico

Desde la Policía de Caldas interponen una denuncia por oficio al hombre que agredió verbalmente al personal de médico del Centro de Salud de Arauca, Palestina, esto debido a que no se pudo llevar a cabo el procedimiento de manera inmediata el día del altercado.

“Con el tema de violencia y agresión contra el puesto de salud de Arauca no es un tema del 24 de diciembre ni de este fin de semana, ya es un hecho que ha sucedido en muchas ocasiones, cuando yo fui alcalde de Palestina me tocó razonar, cuando fui secretario de gobierno de Caldas me tocó razonar y es hora de que se judicialice para que la gente sepa que quien emprenda alguna agresión física o verbal contra el personal de salud o contra los pacientes, deben responder pecuniariamente y ante la justicia”, resaltó Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez, gerente del hospital Santa Sofía, entidad encargada de operar el puesto de salud.

Aclara el médico que el hombre que protagonizó la agresión, fue atendido por el personal de Santa Sofía y dado de alta al día siguiente de su ingreso. El presentó una herida por trauma contuso por arma blanca con laceración superficial con sangrado moderado y se presentó en estado de alicoramiento en el centro médico.

Lea También: Gobierno departamental toma acciones ante agresión a personal médico

Lea También: En controles al tráfico de biodiversidad recuperan tres aves silvestres

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM.