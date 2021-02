Promocionan el dióxido de cloro para el COVID

Polémica en Bucaramanga por la instalación de un pendón donde promocionan el dióxido de cloro como un producto que quita el coronavirus.

El letrero está instalado en la carrera 50 con calle 53 - 120 en el sector de Pan de Azúcar en Bucaramanga. En él una persona que dice ser profesional asegura tener una supuesta cura para el COVID-19.

Éste dice lo siguiente: "Alerta, el COVID-19 tiene cura y es el dióxido de cloro, sin contraindicaciones Informes: Alberto Latorre. Por la defensa de nuestra salud. Santander unidos por el derecho a la vida".

Este pendón ha causado revuelo entre la comunidad del barrio y como Óscar Pinzón aseguran que la gente se está automedicando sin previo consentimiento de un médico.

Incluso se estaría cobrando hasta $40 mil por un frasco con dióxido de cloro.

"Esto es muy peligroso lo que se está haciendo. La gente no sabe si eso funciona o no. Estamos hablando de una pandemia y con la salud no se juega", agregó.

El caso más sonado en los últimos días fue el de la modelo Natalia París que en sus redes sociales también promocionó este producto.

Sin embargo, el Invima reiteró que el dióxido de cloro no es un medicamento y en Colombia no hay hay registros sanitarios que permitan su comercialización para tal fin.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la también DJ parar con la promoción y retirar todos sus videos de las redes sociales sobre el respecto.