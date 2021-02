20% de detenidos con prisión domiciliaria en Quindío no cumplen la medida

En el Quindío, la Policía alerta porque el 20% de las personas que tienen detención domiciliaria no cumple con su privación de la libertad.

El comandante de la Policía, coronel José Luis Ramírez explicó que en el recorrido por los lugares de residencia de 235 personas que tienen el beneficio de prisión domiciliaria en el Quindío, 27 no estaban en sus viviendas, y 22 direcciones que no existían o no correspondían a las entregadas por los judicializados.

El alto oficial de la Policía agregó que este informe será enviado a los jueces de ejecución de penas y al centro de servicios judiciales para que tomen cartas en el asunto y revisen el cumplimiento de la detención domiciliaria.

En otros hechos judiciales del fin de semana en el Quindío, tres riñas dejaron tres personas muertas el fin de semana en hechos aislados en los municipios de Armenia y Montenegro en el Quindío.

En el parque principal de Montenegro murió Jan Carlos Ojeda Rivas de 24 años de edad, un ciudadano venezolano que recibió una lesión con arma blanca en el pecho, el presunto agresor se entregó a las autoridades aduciendo que fue en defensa propia.

Mientras que en el barrio Tigreros en Armenia se presentó el homicidio de Juan Sebastián Echeverry, al parecer habitante en condición de calle, así mismo que en el barrio Los Quindos también un habitantes de calle murió luego de recibir disparos con arma de fuego.

En la noche del domingo del 7 de febrero también se reportó un homicidio en el barrio Parque Uribe del municipio de Montenegro, la víctima un hombre de 40 años aún sin identificar recibió varias impactos con arma de fuego, en todos los casos la Policía investiga móviles y autores de los homicidios.