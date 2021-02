Campesinos describen con dolor el incendio del páramo de Santurbán

Aunque hay colaboración de cuerpo de bomberos de Bucaramanga, Suratá, Floridablanca, Rionegro, Barichara, Aratoca, Lebrija, Suratá, y Piedecuesta, ha sido imposible controlar el incendio que hay en el páramo de Santurbán.

Validaron titulación de médico santandereano, no hay más huelga de hambre

Campesinos han mostrado videos de la magnitud del incendio que tendría más de 800 hectáreas consumidas afectando frailejones y ecosistema.

Uno de los aficionados, indicó que quemó la parte de la Sabana, en donde hay nacimiento de la quebrada la Florida.

Cierre parcial por 25 días en la vía Rionegro - San Alberto

En la pieza audiovisual, los afectados relatan con lágrimas en sus ojos, el daño irreversible que están ocasionando las llamas.

“Nos criaron con la enseñanza de conservar los paramos , se no ha ha quemado el 100% de la finca de mi padre, hoy nos duele en el alma cómo se quema un páramo, tengo el sentimiento de impotencia, de ver el olvido estatal, no hay señal de teléfono para comunicar, es lejos, me duele que se nos quemó la riqueza, cruzó la cordillera, nos duele el corazón, de ver cómo se dañó este espíritu, no me da pena que se me quiebre la voz, esto da dolor, que se acabe de la noche a la mañana”.

Cerraron parque de Piedecuesta por fuertes aglomeraciones

Gestión de riesgo solicitó un bambi bucket para poder controlar la conflagración, ya que la llegada de bomberos a la zona ha sido imposible y los daños son incalculables.