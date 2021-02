VIDEO: Estudiantes UTS completaron 3 días de plantón por alternancia

Estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander completaron tres días de plantón frente a las instalaciones de la institución superior exigiendo el regreso de las clases presenciales para las carreras que requieren salidas de campo y los laboratorios.

David Steven Badillo, uno de los manifestantes, indicó que programas como la Tecnología en Topografía, especialmente para los jóvenes que cursan los últimos semestres, han sido complicados porque necesitan de los trabajos prácticos.

"No exigimos que todas las clases sean presenciales, porque por las teóricas bueno, aunque uno no aprende igual, podemos hacer el esfuerzo; los últimos semestres realmente no hemos aprendido bien. Estamos demasiado atrasados, no podemos seguir viendo clases prácticas virtuales", acotó.

Los estudiantes piden a las directivas conversar sobre el retorno a los laboratorios, pues el semestre pasado se llevó a cabo el plan piloto y se trabajó en alternancia.

"La universidad sacó protocolos, era voluntario, para los estudiantes que estuvieran bien de salud estuvieran en la ciudad. Hacían un test de bioseguridad. En ese tiempo no hubo contagiados. Gracias a eso pudimos al menos ver prácticas en el semestre anterior", finalizó.