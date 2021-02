Cirujanos plásticos en Antioquia, en crisis por alerta roja hospitalaria

Hasta este domingo 7 de febrero se extendió la alerta roja hospitalaria en Antioquia, según la gobernación, una medida que fue consultada con las EPS, IPS y personal de la salud, quienes recomendaron continuar a pesar de que la ocupación en las camas UCI se estabilizó en un 79.00%.

Esta alerta ya se ha decretado dos veces en el departamento, la ultima inició el pasado 20 de diciembre de 2020 y se ha prorrogado en lo corrido del 2021, lo que quiere decir que Antioquia ha estado un mes completo bajo esta medida, que implica que se restringan todos los procedimientos no urgentes; como servicios de salud bucal, cirugías estéticas y ambulatorias.

Ante esta situación, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva- SCCP - ha solicitado una flexibilización en las restricciones, advierten que las implicaciones para este gremio no solo han sido económicas:

“El problema actual no afecta solamente al gremio de los cirujanos plásticos, sino a todos aquellos cirujanos afines que tienen intervenir pacientes de manera electiva en clínicas ambulatorias, son más de 4,000 especialistas en cirugía plástica, urología, ortopedia, cirugía maxilofacial, y oftalmología. Básicamente, especialidades que intervienen pacientes de cirugías de mediana, baja y mediana complejidad entre estéticas y funcionales. Nosotros le expresamos al Ministro de Salud que la cirugía plástica estética no solamente se trata de cirugías banales o superfluas, como a veces lo han caracterizado, sino que un gran porcentaje en las cirugías nuestras, alrededor del 60%, tienen un componente funcional importante que impactan no solamente en la salud mental, sino a la física”, afirmó el médico Juan Carlos Vélez, cirujano plástico en Antioquia de la SCCP.

El especialista explicó que los procedimientos estéticos no cogestionarían el sistema de salud, un ejemplo claro es que entre las diez clínicas más importantes de Medellín, Bogotá y Cali se realizaron alrededor de ciento catorce mil procedimientos quirúrgicos estéticos entre el 2019 y 2020 y solo 22 pacientes fueron remitidos a unidades de cuidados intensivos.

“Nosotros en la cirugía de baja y mediana complejidad no somos proveedores de pacientes de unidades de cuidados intensivos, porque como lo dice el término, son cirugías con un riesgo mínimo. Adicional a eso, nuestras instituciones tienen las mejores medidas de bioseguridad y los protocolos más rigurosos en la atención de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que va a ser intervenido se tiene que hacer la prueba PCR 72 horas antes del procedimiento quirúrgico. Por otro lado, más del 50% de los procedimientos quirúrgicos se pueden hacer con técnicas anestésica alternativas que no impactan sobre el desabastecimiento de los medicamentos en unidades de cuidados intensivos”, agregó el cirujano Vélez.

Solo en Medellín, Cali y Bogotá la afectación de los empleos directos en el gremio asciende a más de 5.000 empleos directos y 7.000 empleos indirectos, siendo Medellín una de las ciudades más perjudicadas por la extension de la alerta roja hospitalaria.