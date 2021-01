Organizaciones sindicales preocupadas por cifras de desempleo

Las cifras de desempleo entregadas por el DANE reflejaron la difícil situación que enfrenta la zona de frontera por la falta de oferta laboral y la llegada de nuevas industrias que impulsen la actividad económica.

Durante el año anterior la capital de Norte de Santander registro una tasa de desempleo del 23,7%, tasa global de participación del 57,8% y una tasa de ocupación del 44,1%, según los indicadores del mercado laboral de las 23 ciudades y áreas metropolitanas.

La Central Unitaria de Trabajadores advierte que estas cifras no concuerdan con la realidad de la región y que el consolidado de la desocupación laboral es aún mayor y que no se debe considerar la informalidad laboral como una fuente de empleo porque no reúne las condiciones que establece la ley.

Martin Cruz presidente de la CUT en Norte de Santander, “aquí no hay manera de vincular a las personas con las garantías laborales en el departamento y es el soporte de la frontera cerrada, pero abierta en lo que tiene que ver con la migración y que han reemplazado la mano de obra colombiana, los hermanos venezolana y los que se han repatriado”.

Las organizaciones sindicales le reclaman al gobierno nacional que durante el presente año fije los esfuerzos para solventar las necesidades de esta área del país y genere políticas de empleo diferentes a las que ha desarrollado y que no alcanzan los resultados esperados.