Alcalde local Tres de Cartagena rechaza señalamientos por contratos

A raíz de las declaraciones emitidas por Funcicar con respecto a las contrataciones de las alcaldías locales con Esales, que pueden realizar tareas diversas y disimiles porque tienen multiplicidades de objetos; el Alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía, Aroldo Coneo Cárdenas, se pronunció ante estas declaraciones.

El Alcalde Local manifiesta que recibe con extrañeza ese mensaje debido a que se había reunido previamente de manera virtual con la directora de Funcicar, Carolina Calderón, junto a su asesor jurídico, donde le hicieron una ilustración de todo el proceso contractual que estaba llevando a cabo y lo que se proyectaba a realizar en esta alcaldía local con los recursos de la vigencia 2020 y como se iban a ejecutar todos estos procesos.

“Me ratifico en la respuesta entregada ante la anterior publicación realizada por Funcicar, así mismo se realizó una reunión virtual con la directora de esa entidad y su asesor jurídico el día 18 de diciembre de 2020, donde las conclusiones fueron que no existe ningún tipo de irregularidades en las contrataciones, y se les indicó que la palabra "de todito" es un término jurídicamente irrelevante e inexistente en la legislación colombiana y más específicamente en materia contractual la cual NO hace referencia a ese vocablo”, indicó Aroldo Coneo Cárdenas.

De la misma forma, el Alcalde Local reitera que “las entidades públicas no participamos en el proceso de registro de ninguna empresa o sociedad ni entidad sin ánimo de lucro (ESAL), sino que esa es una función de las cámaras de comercio, y al momento de estas registrarse, estas son quienes les permiten su multiplicidad de objetos, ya que son las encargadas en esa materia y no las entidades públicas”.

El alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía, fue reiterativo al expresar que al momento de la reunión virtual, invitó a Funcicar al acompañamiento en la ejecución de estas obras y actividades, “A la dra Calderón el día de la reunión virtual, le manifesté que estaba invitada para que hiciera acompañamiento en toda la ejecución de estos proyectos y verificara toda la transparencia de la misma, y se le explicó a detalle que en cumplimiento de nuestras funciones públicas, los recursos y presupuestos públicos deben ejecutarse por ley, lo que se traduce en beneficios a la comunidad, y más aún en esta situación excepcional de la pandemia por COVID-19; y es por ello que estas convocatorias contractuales no se podían quedar sin realizar y los recursos del fondo de desarrollo local debían ser invertidos en las comunidades de la localidad, es decir, ejecutar los presupuestos públicos de acuerdo a la ley, no es ninguna arbitrariedad ni abuso de autoridad; y así mismo se le indicó que a raíz de la pandemia se retrasó la ejecución de algunas actividades, por lo cual la contratación de final de año contaba con la autorización de la Junta Administradora Local (JAL) de la Localidad Industrial y de la Bahía, para vigencias futuras en tiempo de ejecución y de esta forma se permitía contratar en la vigencia 2020 y materializar y recibir los productos contratados en la vigencia 2021. Por tal razón me parecen un poco amarillistas las declaraciones de FUNCICAR, cuando ya su directora, tenía pleno conocimiento de todos los detalles del proceso contractual que se iba a llevar a cabo en esta Alcaldía Local”, dejó en claro Aroldo Coneo.

El Alcalde Local también aclaró que como servidor público no se opone ni, ni se disgusta frente al legitimo control social y político que deben realizar las veedurías, “siempre y cuando estas sean realizadas dentro del respeto debido y fundamentado, y no basados en conjeturas o suposiciones sin sustento jurídico, porque está de por medio la integridad de la persona a la que se le hacen señalamientos inexactos”, manifestó Coneo Cárdenas.