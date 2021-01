Ola de críticas por pruebas PCR en aeropuertos

Caracol Radio conoció testimonios de ciudadanos bumangueses en otras partes del mundo que llegaron este año a Colombia y se llevaron la sorpresa de que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y Palonegro de Bucaramanga no están verificando que la prueba PCR es negativa y que está dentro de los términos para poder entrar a la ciudad.

Así lo señaló el bumangués, Jeffrey Díaz, quien dijo que en su caso en ninguno de los dos aeropuertos revisaron si su prueba fue expedida como máximo con 96 horas de anticipación al vuelo.

Lea también:

"Yo venía desde París e hice escala en Madrid allí no me pidieron la prueba. Al llegar a Colombia sí, pero lo extraño es no leyeron ni verificaron que decía. Yo pude haber presentado una de hace un mes y ni cuenta se dan. Considero que hace falta más cautela con ese tema", agregó.

Díaz, Indicó además que hay poco control con quienes llegan sin la prueba de coronavirus al país porque se les pierde casi el rastro y no hay seguimiento para comprobar que realmente llegaron a cumplir los 14 días de cuarenta.