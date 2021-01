Hoy en Aguadas se realizarán las exequias de la pequeña María Ángel

En la madrugada del martes 27 de enero y tras 13 días de haber sido encontrado el cuerpo sin vida de María Ángel Molina Tangarife, la pequeña fue entregada por Medicina Legal a sus familiares, para ser trasladado hasta aguadas donde a la 1:00 p.m. se hará la eucaristía para darle un cierre a esta trágica historia que ha conmovido a todos los caldenses.

Su prima Paola Hernández, entre lágrimas expresó a Caracol Radio lo que han sido estos días para su familia.

“Muy tristes, demasiado, es algo que uno no espera vivir, no espera verlo tan de cerca, un vacío muy grande en los corazones, demasiado triste, es algo que no se le desea a nadie”.

Recuerda que, aunque tímida era una pequeña risueña, encantadora e inocente que adoraba a la mamá y a sus abuelos.

Esta trágica historia que inició con una conversación por redes sociales entre Jenny Lorena Tangarife, madre de la pequeña y su presunto asesino, no solo ha causado tristeza y dolor en los caldenses, sino que se ha convertido en un llamado de alerta para desconfiar de estos encuentros virtuales.

“No confiar, por muy linda que sea la persona, no confiar en nadie, ni en redes, hoy en día la gente tiene el corazón muy malo, hay mucha maldad, primero asegurarse bien con quien hablan, aunque eso tampoco es que vaya a mejorar mucho, pero no ser tan confiados y cuidar mucho de los niños”, enfatizó.

El presunto homicida ya aceptó los cargos por tentativa de feminicidio agravado en contra de la madre, secuestro simple agravado con ocasión al haber raptado a las dos menores y feminicidio agravado por los hechos ocasionados en contra de María Ángel.

“Es triste, pero nos de confort saber que por lo menos está aceptando lo que hizo y va a haber una pena, se va a hacer justicia por ella y va a estar encerrado pagando todo lo que hizo, aunque eso no va a pagar lo que nos causó como familia y a Jenny como madre”, resaltó.

Por último, dio un mensaje de agradecimiento a todas las personas que los han apoyado durante estos días difíciles y que han de una u otra forma hecho que no se olvide el nombre de esta pequeña que con tan solo 4 años ya sufrió el flagelo de la violencia.

