Prohíben cabalgatas en Alejandría para evitar propagación del COVID

La Alcaldía del municipio de Alejandría prorrogó el decreto por medio del cual se prohíben las cabalgatas en el área urbana y rural, como medida para evitar la propagación del COVID-19.

Esta decisión, sin embargo, no cayó bien entre los habitantes del municipio pues muchas de estas familias viven de esta actividad y de todo lo que rodea la misma.

Fue por esto que con sus caballos en mano, las personas salieron a las calles de esa localidad del oriente de Antioquia, para reclamar alguna solución por parte de la administración.

“Prácticamente toda mi familia vive de las cabalgatas, mis primos y tíos con herreros, yo arriendo pesebreras, otros familiares alquilan caballos, y todo estamos sin trabajo, las pesebreras están vacías, no podemos alquilar caballos, no tenemos con qué comprar para comer y la alcaldía no nos da una solución”, afirmó una de las afectadas.

Por su parte la Alcaldía, mantiene la prohibición con el argumento de que, por ser esta una de las principales actividades económicas para las familias de la zona, podría, por consiguiente, ser un foco de COVID-19.