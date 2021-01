Después de 20 horas incendio estrutural en el centro de Cali, sigue activo

Desde la noche del jueves 21 de enero, los bomberos trabajan para liquidar completamente un incendio en la carrera 7 con calle 12 en el centro de Cali. Se trata de una bodega de calzado.

20 horas después, han trabajado alrededor de 60 unidades de bomberos y 8 máquinas, en turnos para no deterner la labor, el capitán Roberto Duque, explicó la dificultad en este tipo de incendios "este plástico es un combustible que permanece, hay que remover punto por punto, pero allí tenemos nuestra gente en trabajo continuo, en este momento hay cerca de unas 20 unidades que están en fase de liquidación. Hay que remover todo para garantizar de que no vaya a haver una reinicio" y el proceso es lento porque hay que hacerlo manual, ya que no se puede ingresar maquinaria al lugar, especificó el capitán Duque.