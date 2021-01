Lideresa atacada a tiros en Barrancabermeja

La lideresa ambiental Yuli Velázquez denunció que ayer, 20 de enero, dos hombres en una moto llegaron hasta la puerta de su casa donde se encontraba con su esposo en el comuna 3 de Barrancabermeja y los atacaron a tiros.

Manifestó que afortunadamente ninguna de las balas logró impactar en ellos y en sus hijos que se encontraban también en la vivienda.

Yuli aseguró que teme por su vida y la de su familia y cree que lo ocurrido se dio por varios casos de denuncias que está manejando sobre contaminación en la ciénaga San Silvestre y la utilización del petróleo en algunos sectores.

"Me encontraba yo afuera de mi casa con mi marido y dos tipos en moto comenzaron a dispararnos. Yo ya estoy refugiada y prácticamente escondida en otro lugar con miedo a que me maten", agregó.

Días antes de lo ocurrido otro líder con el que ella trabaja recibió intimidaciones por las investigaciones que realizan con el agua de Barrancabermeja, Ecopetrol y las denuncias del caño San Silvestre.