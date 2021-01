Feministas piden que la muerte de María Ángel sea tratada como feminicidio

El bloque feminista de Caldas realizó un acto en rechazo a la muerte de María Ángel Molina Tangarife de 4 años, frente a las instalaciones de la Fiscalía en Manizales, con el que pidieron que este hecho no fuera tomado solamente como un homicidio, sino que se incluya como uno de lo feminicidios que se suma a los más de 16 que ya se han declarado en el país este año.

“Es importante empezar a reconocer este tipo de acciones, de delitos y que la justicia sea más concisa y más fuerte a la hora de sentenciar a estos criminales, porque realmente estos son casos que ya se están saliendo de control, que necesitamos empezar a generar cambios estructurales y empezar a entender que qué es lo que está pasando porque, no podemos seguir diciendo es que fue un crimen pasional porque evidentemente esto no es amor”, dijo Johana Ramírez Quintero, líder feminista.

Resaltan que en este caso, la madre de la menor, quien se encuentra en proceso de recuperación en el Hospital Santa Sofía de Manizales, fue agredida por el presunto homicida, y que la hermana de 18 meses también fue raptada en este hecho que ha sido rechazado por los caldenses.

“No podemos seguir quitándole el nombre de feminicidio, porque evidentemente se ha luchado mucho para tener este nombre para que sea posicionado ante la ley, para que entonces lleguemos y ay no la asesinaron, NO, era una niña, SI, y fue un feminicidio también”, reiteró la líder.

Piden que la muerte de María Ángel sea considerada como feminicidio / Caracol Radio Manizales

Asegura que este fue un llamado a la justicia para que no dejen pasar en vano hechos como este en el que no solo son mujeres, sino en el que una niña perdió la vida.

Lea también: Pacífico III dio a conocer las nuevas tarifas de los peajes

Lea también: Medicina legal espera pruebas enviadas a Cali del caso de María Ángel

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.