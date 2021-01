Cuerpo que estaba en Medicina Legal, sí era de joven Michelle Amaya

El primero de diciembre del 2020 fue hallado en el barrio San Bernardo el cuerpo de la menor Michelle Amaya quien estaba desaparecida desde el 30 de noviembre en el centro de Bogotá. Más de un mes su cuerpo permaneció en medicina legal, sin que las autoridades confirmaran que ese era el cuerpo de Michelle.

En diálogo con Caracol Radio Nathalie Amaya madre de la menor, aseguró que Medicina Legal cometió 6 errores al momento de identificar el cadáver de su hija.

"Me presento a Medicina Legal el 31 de diciembre a las 8:30 de la mañana, para hacer un cotejo de ADN con un cuerpo que tenían como NN hacia un tiempo (...) me hacen pasar y me atendió la misma funcionaria que me había atendido en otras ocasiones el día 4 de diciembre, el 16 de diciembre y yo le exigí que me dejara ver es cuerpo. Yo ahí ya estaba destrozada y le dije ¿Qué rasgos tiene ese cuerpo? ella me respondió que tenia una cicatriz en la frente y tiene una anomalía en su colmillo, y yo dije sí es mi niña", dijo.

Después de tantos trámites, búsqueda y dolor esta semana el cuerpo de Michelle fue entregado a sus familiares y hoy 9 de enero del 2021 serán sus exequias para darle el último adiós