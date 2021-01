Táchira sin medicamentos para tratar COVID-19

Una nueva preocupación tienen las organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela y esto debido a que existe escases de medicamentos que puedan mitigar el COVID-19 en el país.

Al colapso del sistema de salud en Venezuela, el deterioro del poder adquisitivo de sus ciudadanos, ahora se les suma la falta de medicamentos en varios estados de Venezuela entre ellos el Táchira, situación que preocupa en especial en medio de esta pandemia, por eso se está pidiendo una intervención de organismos internacionales para su suministro.



El llamado se realiza desde FundaRedes en Venezuela ,en donde se propuso la creación de un Comité de Contingencia integrado por diversas organizaciones, actores de la sociedad civil e instituciones públicas con la finalidad de elevar una solicitud ante organizaciones internacionales de ayuda en medicamentos para atender la gran cantidad de casos de COVID-19 en Táchira.



Javier Tarazona, director general de FundaRedes explicó que es necesario emprender acciones urgentes, frente al dolor de la familia tachirense que hoy padece de COVID-19 y no tiene los medicamentos mínimos para poder salvar sus vidas.



El vocero de la organización defensora de Derechos Humanos manifestó: “la pandemia nos ha sorprendido de manera más grave en Venezuela y en la frontera, debido a la emergencia humanitaria compleja, al colapso del sistema de salud que se vive desde hace años y al completo deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, razón por la cual en este momento hacemos un llamado reflexivo a todas las organizaciones y fuerzas vivas del estado Táchira para que nos unamos por una causa común, la salud y la vida”.



Tarazona reiteró que los funcionarios públicos en Venezuela, perciben un salario de 3 y 4 dólares, monto que no les permite ni siquiera adquirir los alimento básicos, mucho menos comprar los medicamentos, antibióticos, vitaminas, que se requieren para atender los casos positivos, pero además en los hospitales públicos les solicitan hasta los insumos porque no disponen de ninguna dotación.

Le puede interesar: Norte de Santander no descarta propuesta de comprar vacunas

Esta situación también preocupa al lado de la frontera en territorio colombiano ,debido a que desata aún mucho más la migración de venezolanos por problemas sanitarios, causando una saturación en el sistema de salud en especial en regiones como Norte de Santander.