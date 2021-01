Transmilenio funcionará normal en el toque de queda

Para beneficiar a las personas que están exentas del decreto como el personal en salud, vigilancia, orden publico entre otros, Transmilenio prestara sus servicios con normalidad. Es decir:

Entre el jueves 7 y el 16 de enero, el Sistema de Transporte Público, en sus 2 componentes, mantendrá sus horarios y operación habitual.

-Lunes a sábado: 04:00 am a 11:00 pm

-Domingos y festivos:

Troncal: 04:00 am a 10:00 pm

Zonal: 05:00 am a 10:00 pm

El sistema trabajara en su totalidad, en el componente troncal el total de la flota es de 2.236 buses y 787 alimentadores y en el componente zonal el total de la flota corresponde aproximadamente a 5.500 vehículos.

Es importante resaltar que no se van a interrumpir las labores de desinfección y lavado y no se cancelará el servicio de lavado de manos.

Finalmente para quienes deban salir de su casa y hacer uso del Sistema, según las excepciones establecidas por el Distrito, la invitación es a que planeen su viaje consultando la página web de la entidad o por medio de la aplicación TransMiAPP.