Las EPS le deben 42 mil millones de pesos al sistema de salud del Valle

Comienza el 2021 y las EPS continúan con una millonaria deuda con los hospitales en el Valle del Cauca, así lo reveló a Caracol Radio la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lemes.

“Estamos hablando exclusivamente de los pacientes COVID, y la deuda no es solo con la red pública, también a la red privada se le debe en diferentes proporciones. Para la red pública nos deben 42 mil millones de pesos” puntualizó la secretaria.

Uno de los ejemplos es el Hospital Isaías Duarte Cansino, el cual ha facturado $7.100 millones, pero con gran esfuerzo y con intervención del Ministerio de Salud, se logró que las EPS abonaran $900 millones a la deuda en la última semana del 2020, por esa razón la empresa que atiende las 28 camas UCI del hospital se encuentra en dificultades para sostenerse.

Según menciona Lesmes, al preguntar porqué las EPS no pagan, lo que dice es que le responde que “primero que me dijeron es que lo pagaba la ADRES, ellos explican que eso está dentro de la cápita, que no tienen los recursos, que se les debe de otras cosas… digamos que la fluidez de los recursos dentro del sector es algo muy difícil, sobre todo somos muy vulnerables las empresas del estado donde los recursos de cápita para estos recursos tienen muchos condicionantes”.

También se reconoce que en el 2020 debido a la pandemia la atención de servicios de salud se cayó en un 30%, entonces se subió el gasto por COVID, pero se bajó por las otras patologías que no fueron atendidas “todas las acciones que debieron haberse hecho entonces, hubo una economía que significó para unas EPS un pago de una deuda muy importante, una desatención de los usuarios y no pago oportuno de COVID con el que nosotros estábamos contando” expresó la secretaria de Salud del Valle.

En atención al COVID se han invertido recursos por $110 mil millones del departamento, el apoyo del Ministerio de Salud en la compra de máquinas y equipos y hasta el final del año cuando se invirtieron $4.400 millones en compra de medicamentos.

Otro que se fue sin pagar fue MEDIMAS, todavía no se conoce la suma total de la deuda que tienen ellos con el departamento y menos se conoce cómo la van a pagar ni cuándo.