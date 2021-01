Desarticulan fiesta con 300 asistentes en discoteca de la Avenida 6ta.

En la madrugada de este lunes, las autoridades adelantaron un operativo al norte de Cali, para intervenir una fiesta que se adelantaba en una discoteca de la Avenida Sexta, que aglomeraba a más de 300 jóvenes, sin cumplir con las normas de bioseguridad.

En el interior del establecimiento se pudo comprobar que los asistentes no tenían "ningún tipo de distanciamiento, no usaban tapabocas y no cumplían con niguna de las medidas establecidas por el gobierno local", explicó Jimmy Dranguer, sibsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

El funcionario añadió que el lugar fue cerrado, y serán sancionado de acuerdo al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana; e hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con las normas que implementa la administración, pues la ciudad continúa en alerta roja por el comportamiento del covid-19.