Médicos advierten que este fin de año habrá gran mortalidad en Cali

El gremio de los médicos en Cali le advierten al alcalde Jorge Iván Ospina, que se avecina una gran mortalidad para el fin de año, luego de los episodios de indisciplina social ocurridos en el mes de diciembre.

Cabe recordar que la semana pasada, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, había solicitado medidas más estrictas para el fin de semana en el que se disputaría el partido entre el América y el Santa Fé, y que finalmente permanecieron como se había anunciado en un principio.

El doctor Jorge Enrique Enciso, presidente de FECOLMED, alertó que para este fin de año, no habrá camas en Unidades de Cuidados Intensivos para la cantidad de personas que las van a necesitar.

"Lo que nos espera es terrible, no habrá camas para tanta gente, porque la contaminación va a ser muy grande, porque no se guardó el distanciamiento, no se usó tapabocas... No entiendo, si se había decretado una alerta roja en los servicios de salud, ¿por qué se permitió tanto desorden?", dijo.

El doctor Enciso sostiene que son necesarias más restricciones para no poner en peligro a la población, y evitar que más personas resulten afectadas por la pandemia.