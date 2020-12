Iglesia católica en Nariño pide cese de violencia

En dialogo con Caracol Radio el obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro hizo un llamado a los actores armados para que cesen los hechos de violencia en el departamento de Nariño.

¨La violencia solo nos trae una historia de dolor, no nos olvidemos de la humanidad que se hace mas sensible cuando piensa en sus seres queridos. Violentar la vida no hace más que sembrar más dolor en esta tierra querida y llena de valores, la vida humana debe estar por encima de cualquier otra cosa y tiene que ser respetada ¨anotó.

Cárdenas Toro dijo además que está dispuesto en el marco de la ley a servir de puente para todo lo que significa la vida y construcción de tejido para vivir pacíficamente.