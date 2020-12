"Con esa decisión aumentarán las fiestas clandestinas": Unibares

Minutos después de que el gobernador Mauricio Aguilar anunciara que se acogen a la circular del Ministerio de Salud de prohibir las bebidas alcohólicas después de las 10 de la noche, Unibares se pronunció inconforme a la decisión.

Según Rene Rincón, ésta representa el aumento de las fiestas clandestinas en la temporada más alta, hecho que las autoridades no van a poder controlar.

Santander prohíbe venta de bebidas alcohólicas después de las 10 pm

Dijo que el caso más reciente fue una fiesta masiva hace unos días en Ruitoque Bajo, a la que asistieron decenas de jóvenes sin tapabocas y en medio de aglomeraciones.

"No están aterrizados ni el gobernador ni los alcaldes. No logran entender que la gente va seguir tomando, rumbeando; si no se les damos por la parte legal con protocolos lo que quieren van a la ilegalidad, sin tapabocas. Al contrario para poder controlar a la gente deberíamos abrir hasta más tarde, si lo cerramos a las 10:00 p. m. no vamos a tener control de las personas", agregó.

Rincón indicó que la medida más acertada y que están pidiendo concertar es ampliar el servicio de los más de 800 bares y restaurantes que en Bucaramanga ya reabrieron y que puedan funcionar en esta temporada por lo menos hasta la una de la mañana.